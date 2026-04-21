Eredità di Francesco | il segno indelebile del Papa su Cremona

A un anno dalla morte di Jorge Mario Bergoglio, avvenuta il 21 aprile 2025 a Casa Santa Marta, si ricorda il suo passaggio come Papa. La causa della morte è stata una complicazione legata a una polmonite e un ictus. La sua presenza ha lasciato un segno duraturo nella comunità religiosa e nella società di Cremona, dove il suo operato ha avuto ripercussioni visibili.

A un anno dalla scomparsa di Jorge Mario Bergoglio, avvenuta il 21 aprile 2025 a Casa Santa Marta dopo una complicazione legata a una polmonite e un ictus, la memoria del Pontefice che ha guidato la Chiesa per dodici anni continua a influenzare profondamente la realtà religiosa e sociale. Mentre i fedeli si recano ancora con costanza presso la sua sepoltura nella Basilica di Santa Maria Maggiore, le riflessioni sulla sua eredità toccano oggi anche le comunità locali della Lombardia, come quella di Cremona, dove il ricordo si intreccia con decisioni amministrative e spirituali prese oltre un decennio fa. L’impatto profondo sulla diocesi cremonese tra decisioni storiche e stile di vita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eredità di Francesco: il segno indelebile del Papa su Cremona Notizie correlate Papa Francesco, il ricordo ad un anno dalla morte, da Meloni a Papa Leone: ‘Raccogliamo la sua eredità ‘Un anno fa, nel giorno del compleanno di Roma,morivapapa Francescodopo un pontificato di 12 anni all’insegna dellamisericordia, della semplicità e... Leggi anche: Un anno senza Francesco: cosa ci ha lasciato in eredità il Papa argentino Altri aggiornamenti Temi più discussi: L’eredità di papa Francesco a un anno dalla morte; L’eredità di Francesco: la diplomazia nella potenza simbolica dei gesti; L’eredità di papa Francesco: le Edizioni Messaggero Padova presentano due novità editoriali nel primo anniversario della scomparsa del pontefice argentino; Papa Francesco, un anno dalla scomparsa resta la sua eredità di una Chiesa in uscita. Papa Francesco, un anno dopo: la tomba in pietra chiara e il messaggio di Leone XIV in viaggio verso la GuineaLeone XIV celebra l'eredità spirituale di Francesco: vicinanza agli ultimi, riforme e un messaggio universale di inclusione ... tg.la7.it Un anno dalla morte di Papa Francesco, Leone XIV: Raccogliamo la sua ereditàLe sue parole e i suoi gesti rimangono impressi nei nostri cuori, scrive Prevost. Nel pomeriggio l'omaggio a Santa Maria Maggiore ... rainews.it “Nel primo anniversario della nascita al cielo del nostro caro Papa Francesco, le sue parole e i suoi gesti rimangono impressi nei nostri cuori. Raccogliamo la sua eredità proclamando sempre la gioia del Vangelo, annunciando la misericordia di Dio e promuo facebook Leone, raccogliamo l'eredità di Francesco promuovendo la fratellanza x.com