Agroecologia e futuro del territorio | a Parma il confronto con Miguel Altieri

A Parma si terrà un incontro pubblico dedicato all’agroecologia, con la partecipazione del professor Miguel Altieri. L’evento si concentra sulla possibilità che questa pratica possa contribuire a migliorare le produzioni agricole della zona. Durante l’appuntamento saranno affrontati temi legati alle tecniche sostenibili e alle potenzialità di sviluppo del settore agricolo locale. È previsto un confronto tra esperti e pubblico su questi argomenti.

L’agroecologia può diventare un tratto distintivo della qualità delle produzioni agricole parmensi? È questa la domanda al centro dell’incontro pubblico che vedrà protagonista il Prof. Emerito Miguel Altieri, tra i massimi esperti mondiali di agroecologia.L’appuntamento, in programma giovedì 7.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate "Per una volta, parliamo di futuro": al Museo Ribezzo un confronto tra voci del territorioBRINDISI - U“Per una volta, parliamo di futuro”: a Brindisi un confronto aperto sulle prospettive della cittàBrindisi si interroga sul proprio domani... Parma, italianità e territorio: confronto tra Caterina Galli e Giulio Curatella sul progetto “Negozi italiani”Parma torna al centro del dibattito nazionale sui temi dell’identità, dello sviluppo locale e del sostegno alle attività del territorio. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Vacche di famiglie diverse in comunità per trasformare il latte e vendere il formaggio, il modello di Malga Van si fa globale. Il futuro dell’agricoltura non è nel profitto. Giornata di Agroecologia con Miguel Altieri e Clara NichollsAl pomeriggio, si terrà la lectio magistralis Agroecologia per salvare il pianeta: rigenerare la terra e i paesaggi in crisi di Miguel Altieri e Clara Nicholls. I due relatori sono tra i massimi ... ilfattoalimentare.it La nuova frontiera della sostenibilità? È l’agroecologiaL’agronomo cileno Miguel Altieri, professore presso l'Università di Berkeley in California, è considerato il padre dell’agroecologia, da lui stesso definita come la soluzione per nutrire il mondo. repubblica.it