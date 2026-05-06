Agrivoltaico in Italia | la ricetta di Legambiente per vincere la crisi energetica

In Italia, il settore agrivoltaico sta crescendo con numerosi impianti attivi e una capacità installata che supera i 15 gigawatt, contribuendo alla produzione di energia rinnovabile. A livello europeo, sono più di 200 gli impianti agrivoltaici funzionanti, con Francia, Germania e Paesi Bassi tra i paesi più attivi nel settore. Questo settore rappresenta un segmento in espansione nel panorama energetico continentale.

Oltre 200 impianti agrivoltaici attivi in Europa e più di 15 GW installati delineano una crescita solida, trainata da Francia, Germania e Paesi Bassi. In Italia, il Pnrr sostiene oltre 700 progetti per circa 2 GW, con un obiettivo di 1,04 GW entro giugno 2026. Partendo da questi dati, Legambiente lancia la nuova campagna ‘Agrivoltaico: per un’Italia Agricola e Solare ’, nazionale e territoriale, per promuovere il ruolo dell’agrivoltaico per integrare energia, agricoltura e tutela del suolo. Cos'è l'agrivoltaico. Non si tratta di una semplice tecnologia, ma di una scelta di sistema capace di tenere insieme transizione energetica, produzione agricola e tutela del suolo.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Agrivoltaico in Italia: la ricetta di Legambiente per vincere la crisi energetica Notizie correlate Crisi energetica, la ricetta di von der Leyen che assomiglia a quella di Draghi: spegni la luce, salvi l’EuropaIn Italia i consumi energetici delle famiglie pesano per il 25,4% dei consumi finali totali. Masterchef Italia 15: la ricetta del Wafer di Giancarlo Perbellini che ha messo in crisi DouniaTeatro della semifinale dei concorrenti rimasti in gara (tra cui a sorpresa mancava Matteo Lee, inaspettatamente eliminato nella puntata precedente)... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L'agrivoltaico in Italia è l'occasione da non perdere; Agrivoltaico, in Italia aumentano gli investimenti ma ancora ritardi nelle autorizzazioni; L’agrivoltaico in Italia; Neoen avvia il suo primo impianto fotovoltaico in Italia, legato al PPA con Equinix. Legambiente: 17 miliardi di investimenti sull’agrivoltaicoIl rapporto L'agrivoltaico in Italia 2026 di Legambiente scatta la fotografia dell'espansione di questo sistema di produzione di energia ... interris.it Legambiente, in Italia 17 miliardi di investimenti sull'agrivoltaicoIn Italia il settore agrivoltaico sta vivendo una fase di forte espansione progettuale, con migliaia di proposte presentate e oltre 700 progetti selezionati nell'ambito del Pnrr, per una potenza insta ... ansa.it Legambiente presenta a Roma il dossier “L’agrivoltaico in Italia 2026” occasione strategica per l'Italia e la Basilicata - facebook.com facebook LEGAMBIENTE PRESENTA A ROMA IL DOSSIER “L’AGRIVOLTAICO IN ITALIA 2026” x.com