Masterchef Italia 15 | la ricetta del Wafer di Giancarlo Perbellini che ha messo in crisi Dounia

Giancarlo Perbellini ha portato in cucina la sua ricetta del Wafer durante la semifinale di Masterchef Italia 15, causando incertezza tra i concorrenti. La sfida si è svolta in un ristorante stellato, dove i semifinalisti hanno dovuto riprodurre il piatto del noto chef. Dounia ha avuto più difficoltà nel replicare il dessert, che ha richiesto precisione e tecnica. La prova ha messo a dura prova le capacità di tutti i partecipanti, rendendo il confronto più intenso. La puntata si è conclusa con un risultato sorprendente.

Teatro della semifinale dei concorrenti rimasti in gara (tra cui a sorpresa mancava Matteo Lee, inaspettatamente eliminato nella puntata precedente) è stata la cucina del tre stelle Michelin Casa Perbellini 12 Apostoli guidata, nel centro storico di Verona, dallo Chef Giancarlo Perbellini. Qui gli aspiranti Masterchef hanno preparato (non senza alcune difficoltà, apparentemente anche più delle edizioni passate) alcuni dei signature dishes che hanno permesso allo chef di essere uno dei quindici capaci di agguantare il massimo riconoscimento della Guida Michelin in Italia. Tra questi, il piatto probabilmente più complesso - ma anche il più caro allo chef - era il wafer al sesamo, che Dounia, avvalendosi del vantaggio ottenuto nella prova precedente, ha scelto di assegnare a se stessa, tentando di replicare la decisione coraggiosa fatta lo scorso anno dalla vincitrice Anna Zhang.