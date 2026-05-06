Il rappresentante di un ministero ha sottolineato l'importanza di collaborare su obiettivi condivisi per tutelare le colture italiane e migliorare la competitività all’estero. La dichiarazione arriva in un momento in cui si discute di investimenti nel settore agricolo, con l’obiettivo di rafforzare le produzioni nazionali e affrontare le sfide del mercato internazionale. Nessun dettaglio su piani specifici o risorse allocate è stato fornito durante l’annuncio.

Roma, 6 mag. - (Adnkronos) - "Ritengo sia importante lavorare insieme su obiettivi comuni che riguardino la protezione delle colture sul territorio italiano e la competitività a livello internazionale. Questo serve a far sì che il nostro prodotto possa esaltarsi, come ha sempre fatto, non solo per la qualità ma anche da un punto di vista prettamente commerciale. È dunque necessario avere basi comuni sotto il profilo legislativo che possano proteggere il nostro comparto: in Europa abbiamo normative di protezione ambientale molto più stringenti rispetto ad altre parti del pianeta e ottenere una reciprocità in questo senso diventa un obiettivo importantissimo".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Agricoltura, Salvitti (Masaf): "Investire per proteggere le colture italiane"

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