Trattori satellitari e colture sostenibili | L’agricoltura non è solo maschile

Sempre più donne assumono ruoli di comando nelle aziende agricole, guidando trattori satellitari e adottando pratiche di coltivazione sostenibile. Questa tendenza si nota nel settore agricolo, dove la presenza femminile cresce e contribuisce con competenza e capacità imprenditoriale. Le donne sono diventate protagoniste di un cambiamento che coinvolge l’intera filiera, dimostrando che l’agricoltura non è più un mondo esclusivamente maschile.

"L'agricoltura non è più un mondo solo maschile: oggi sempre più donne sono alla guida di aziende agricole, portando competenza, visione e grande capacità imprenditoriale". Così Valeria Villani, vicepresidente di Cia - Agricoltori Italiani Reggio, interviene in occasione della Giornata internazionale della donna, evidenziando il ruolo sempre più importante della presenza femminile nel settore agricolo e nei territori rurali. "È anche l'occasione – aggiunge Villani – per riconoscere il valore, l'impegno e il contributo concreto che tante imprenditrici garantiscono ogni giorno all'agricoltura e alle comunità locali". Nel territorio di Reggio le aziende agricole guidate da donne rappresentano una componente significativa del settore primario.