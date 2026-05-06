Un esperto di Nomisma ha commentato la possibilità di eliminare l'urea in agricoltura entro il 2028, evidenziando che ci sono varie soluzioni alternative da valutare. Alcune di queste richiedono sviluppi tecnici più approfonditi, mentre altre comportano implicazioni economiche significative. La discussione si concentra sulla necessità di studiare attentamente ogni opzione per rispettare le nuove norme volte a migliorare la qualità dell'aria.

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - “Per poter sostituire l'urea entro il 1° gennaio 2028, come richiesto dal piano per il miglioramento della qualità dell'aria, esistono diverse ipotesi alternative: alcune più complesse sotto il profilo tecnico, altre sotto quello economico. Non esiste un'unica soluzione valida per tutto: le colture e i prodotti sono eterogenei. Sarà necessario studiare, caso per caso, la soluzione migliore per ciascuna coltura nelle diverse aree della Pianura Padana, tra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto”. Ersilia Di Tullio, head of strategic advisory di Nomisma, commenta così i risultati dello studio...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Agricoltura, Di Tullio (Nomisma): "Eliminare urea? Va studiata soluzione ad hoc"

Notizie correlate

Crisi urea: l’agricoltura biodinamica sfida il blocco del GolfoL’agricoltura biodinamica in Italia si dichiara immune dal blocco dei fertilizzanti causato dal conflitto in Iran, mentre i prezzi dell’urea salgono...

Tullio De Piscopo festeggia con il box “80 Tullio”NAPOLI - Da ieri è disponibile “80 Tullio”, il cofanetto celebrativo in 4 LP dedicato agli ottant’anni di Tullio De Piscopo, una delle figure più...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Agricoltura, Di Tullio (Nomisma): Eliminare urea? Va studiata soluzione ad hocRoma, 6 mag. (Adnkronos) - Per poter sostituire l'urea entro il 1° gennaio 2028, come richiesto dal piano per il miglioramento della qualità ... iltempo.it

Campania, Di Tullio (Nomisma): Supera 5 mld di valore agricolo, tra punti di forza e criticitàRoma, 17 set. (Adnkronos) - L’agricoltura campana è una componente essenziale del sistema economico regionale: circa il 13% del valore aggiunto complessivo arriva dalla filiera agroalimentare, che ... affaritaliani.it