Dai burger gourmet alle cucine dal mondo | tornano le golosità del Truck’n’Food Street Festival

Dal 30 aprile al 3 maggio, i Giardini Pubblici di Ravenna ospitano il Truck’n’Food Street Festival, un evento dedicato alle specialità gastronomiche su ruote. Durante la manifestazione, saranno presenti food truck con burger gourmet e cucine provenienti da diversi paesi, offrendo un’ampia varietà di piatti. L’appuntamento richiama un pubblico appassionato di cibo di strada e di nuove esperienze culinarie.

Dal 30 aprile al 3 maggio, Ravenna rimette in moto il gusto. E questa volta, lo fa su quattro ruote. La primavera non arriva soltanto con il profumo dei pini marittimi e le giornate che si allungano: ai Giardini Pubblici, torna uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del buon cibo e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Reggio Calabria: dal 20 febbraio in scena il Carbonara Festival, un mix tra street food romano e sapori calabresi.Reggio Calabria si prepara al “Carbonara Festival”: un nuovo evento per valorizzare la gastronomia locale Reggio Calabria si appresta ad ospitare il... Piazza XX Settembre, menù da tutto il mondo con l'international street food: appuntamento dal 13 al 15 marzoLe migliori specialità del mondo saranno protagoniste in piazza XX Settembre in occasione dell'International street food che si terrà dal 13 al 15... POV: Cooking Burgers for a Huge Line! | Busy Food Truck Day