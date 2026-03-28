Nella notte a Napoli, un ragazzo di 19 anni è stato ferito da un'arma da taglio alla spalla. L'intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile è avvenuto intorno alle 3, presso l’ospedale CTO, dove il giovane è stato portato poco prima. La vittima ha riferito di essere stata colpita durante un episodio legato a una sigaretta.

Notte di violenza nel cuore di Napoli. Intorno alle 3, i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti all’ospedale CTO, dove poco prima era stato trasportato un giovane ferito da arma da taglio. Si tratta di un 19enne tunisino, giunto al pronto soccorso dopo essere stato accoltellato, secondo una prima ricostruzione ancora in fase di verifica, in piazza Garibaldi. Il ragazzo sarebbe stato avvicinato da un uomo, descritto come extracomunitario e verosimilmente di origine marocchina, che gli avrebbe chiesto inizialmente una sigaretta e poi la somma di cinque euro. Al rifiuto del giovane, l’aggressore avrebbe reagito con violenza, colpendolo con un fendente alla spalla sinistra prima di darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, accoltellato a 19 anni per una sigaretta: ferito alla spalla

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