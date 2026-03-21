Un uomo di 42 anni è stato aggredito a Reggio Emilia. È stato prima colpito con uno spray urticante al volto e successivamente accoltellato alla schiena. Nonostante le ferite, è riuscito a chiamare i carabinieri, che sono intervenuti e hanno fatto scappare l’aggressore. La vittima è stata portata in ospedale per le cure del caso.

Reggio Emilia, 21 marzo 2026 – È stato prima colpito con lo spray urticante al volto e poi accoltellato alla schiena, ma è riuscito a chiamare i carabinieri e a mettere in fuga l’aggressore. È successo ieri sera in zona stazione a Reggio. Poco dopo le 22 la vittima – un uomo di 42 anni, residente in città, ha ingaggiato una lite con uno sconosciuto di origine straniera per motivi ancora da chiarire tra via Monsignor Tondelli e via Turri. Al culmine della discussione, è stato assalito con un liquido al peperoncino e poi con un coltello. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza e l’automedica che hanno accompagnato il malcapitato al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, ma l’uomo non risulta essere in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aggredito con lo spray urticante e poi accoltellato alla schiena: ferito un 42enne

Articoli correlati

Leggi anche: Rapina in centro città: "Aggredito con lo spray urticante, erano incappucciati"

Leggi anche: Accecato con spray urticante e accoltellato in testa mentre è a terra: così una baby gang ha tentato di uccidere un ventenne

Una raccolta di contenuti su Aggredito con lo spray urticante e poi...

Temi più discussi: Aggredito con lo spray al peperoncino di fronte a casa: caccia a due balordi; Prova a sedare una rissa, finisce intossicato dallo spray al peperoncino; Reggio Emilia, paziente aggredito con spray al peperoncino al Santa Maria Nuova; Aggredito con lo spray in discoteca e rapinato.

Sorprende i ladri in casa e prova a fermarli, loro lo aggrediscono con lo spray urticanteL'uomo, un 53enne, ha ricevuto una notifica dal sistema di allarme che aveva messo in casa: tornato nell'abitazione, ha sorpreso i ladri, provando a fermarli ... fanpage.it

Roma, aggredita sotto casa con lo spray urticante: «Voleva violentarmi, ora ho paura di incontrarlo di nuovo»Da quel giorno non torna più a casa da sola la sera. «A ogni persona che si avvicina troppo, mi spavento», ammette Sofia, ventiduenne romana, aggredita ... ilmessaggero.it

81 anni, evaso dagli arresti domiciliari, ha aggredito una vicina di casa nel corso di una lite condominiale per futili motivi In base alla ricostruzione dei fatti, poco prima la vittima, rientrata presso la propria abitazione, si sarebbe trovata di fronte l’uomo che, arm facebook