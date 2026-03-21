Aggredito con lo spray urticante e poi accoltellato alla schiena | ferito un 42enne

Da ilrestodelcarlino.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 42 anni è stato aggredito a Reggio Emilia. È stato prima colpito con uno spray urticante al volto e successivamente accoltellato alla schiena. Nonostante le ferite, è riuscito a chiamare i carabinieri, che sono intervenuti e hanno fatto scappare l’aggressore. La vittima è stata portata in ospedale per le cure del caso.

Reggio Emilia, 21 marzo 2026 – È stato prima colpito con lo spray urticante al volto e poi accoltellato alla schiena, ma è riuscito a chiamare i carabinieri e a mettere in fuga l’aggressore. È successo ieri sera in zona stazione a Reggio. Poco dopo le 22 la vittima – un uomo di 42 anni, residente in città, ha ingaggiato una lite con uno sconosciuto di origine straniera per motivi ancora da chiarire tra via Monsignor Tondelli e via Turri. Al culmine della discussione, è stato assalito con un liquido al peperoncino e poi con un coltello. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza e l’automedica che hanno accompagnato il malcapitato al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, ma l’uomo non risulta essere in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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