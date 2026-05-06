Il sindaco di Benevento ha annunciato di aver ottenuto l’aggiudicazione dell’appalto per la costruzione del nuovo impianto di depurazione. In una dichiarazione pubblica, ha definito questo risultato un passo importante, annunciando che a giugno si terrà un evento ufficiale presso il Comune. L’annuncio è arrivato dopo la conclusione delle procedure di gara che ha portato alla selezione della ditta vincitrice.

Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco Clemente Mastella esprime soddisfazione per l’aggiudicazione dell’appalto per l’impianto di depurazione della città di Benevento. La gara che comprende progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori ha un valore complessivo di 47 milioni di euro è stata affidata dal Commissario Unico Fabio Fatuzzo a Sogesid, che ne ha curato e ne curerà l’intero iter fino alla consegna dei lavori. “E’ un tassello decisivo di un’opera che ha una portata storica e un’importanza eccezionale per la salute dei cittadini e l’habitat ambientale. Mai Benevento ha avuto un depuratore, ora lo avrà. A giugno prima della consegna...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aggiudicato l’appalto per il depuratore, la soddisfazione del sindaco Mastella: “Passo decisivo, a giugno evento ufficiale al Comune”

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