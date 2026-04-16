Depuratore Mastella annuncia | Traguardo storico ad un passo | a fine maggio fine della gara d’appalto

Il sindaco ha annunciato che entro la fine di maggio sarà chiusa la gara d’appalto per il depuratore, definendola un traguardo storico. Questa mattina ha avuto un colloquio con il Commissario Unico incaricato della procedura. La comunicazione è arrivata attraverso una dichiarazione pubblica, senza indicare ulteriori dettagli sulle tempistiche o i soggetti coinvolti. Nessuna altra informazione è stata fornita in merito all’avanzamento del procedimento.

Tempo di lettura: 2 minuti “Ho avuto stamane un colloquio con Fabio Fatuzzo, Commissario Unico alla Depurazione e al Riuso delle acque reflue: mi ha garantito che a fine maggio si concluderà la gara d’appalto di Sogesid, società statale d’ingegneria ambientale, inerente alla progettazione esecutiva e all’esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione del depuratore della Città di Benevento. Sarà mantenuto dunque l’impegno di avviare i lavori entro l’estate: un traguardo storico per un’opera imponente, da 47 milioni di euro complessivi, che la Città di Benevento non ha mai avuto nella sua storia”, lo ha detto stamane il sindaco di Benevento Clemente Mastella a margine di un evento educiativo in città organizzato da Acea.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Depuratore, Mastella annuncia: “Traguardo storico ad un passo: a fine maggio fine della gara d’appalto” Notizie correlate Depuratore in città, l’annuncio di Mastella: “Entro maggio sarà nota la ditta che lo realizzerà”Tempo di lettura: 2 minutiIl funzionamento del ciclo idrico integrato e una maggiore sensibilità collettiva sull’uso sostenibile dell’acqua. Depuratore di Cesarò, aggiudicata la gara per l’appalto integrato di adeguamentoSi sono concluse le operazioni di gara relative all'appalto per la progettazione esecutiva e i lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione a...