L’agenesia dentale nei bambini si verifica quando alcuni denti non si sviluppano affatto. Si tratta di una condizione che interessa tra il 3 e il 10% della popolazione generale, con una prevalenza del 4-5% tra bambini e adolescenti. La condizione è più frequente nelle femmine. Una diagnosi tempestiva può facilitare le strategie di intervento e gestione del problema.

Una diagnosi precoce per l’ agenesia dentale può aiutare moltissimo a risolvere un problema che affligge una forbice tra il 3 e il 10% della popolazione, con una prevalenza del 4-5% tra bambin? e adolescenti, ed è più comune tra le persone di genere femminile. Nonostante il fenomeno sia abbastanza diffuso, molti genitori potrebbero restare spiazzati sul da farsi: non si tratta solo di estetica – che pure può avere un peso sociale per un ragazzo o una ragazza nell’età dello sviluppo – ma influisce anche sulla capacità di parlare e masticare. Agenesia dentale: cos’è. L’agenesia dentale è l’assenza congenita di uno o più denti permanenti, ma talvolta può interessare anche i denti decidui.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Agenesia dentale nei bambini: quando mancano i denti

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