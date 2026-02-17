Un bambino ha la febbre e i genitori si chiedono quando è il caso di preoccuparsi. La febbre, che si manifesta con una temperatura superiore a 37,5°C sotto l'ascella o 38°C nel retto, può essere causata da molte infezioni diverse. Quando la febbre supera i 39°C, si parla di iperpiressia, e può indicare una situazione più seria. Un esempio concreto: se il bambino si lamenta di dolore intenso o ha convulsioni, è meglio consultare immediatamente il medico.

Cos’è davvero la febbre, quando usare paracetamolo o ibuprofene, cosa non fare e quali sono i segnali d’allarme che richiedono visita pediatrica o accesso urgente al Pronto Soccorso. Quando si parla di febbre è importante prima di tutto ribadire che si tratta di un sintomo (non di una malattia!) e che è un importante meccanismo di difesa messo in atto dal nostro organismo contro gli agenti infettivi. Bisogna poi tenere presente che nel bambino, anche di più rispetto all'adulto, la temperatura corporea varia nell'arco della giornata con valori più bassi al mattino e maggiori nel pomeriggio (normalmente raggiunge il massimo tra le 16 e le 18). 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Febbre nei bambini: quando preoccuparsi, cosa fare e quando andare dal pediatra o al Pronto Soccorso

