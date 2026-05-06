Affitti Meloni | Rafforziamo la tutela di chi rispetta la legge

Il governo ha annunciato un intervento per rafforzare le misure di tutela per i proprietari di immobili affittati. Le nuove norme mirano a ridurre i tempi eccessivi per recuperare le proprietà occupate illegalmente, rispondendo alle criticità evidenziate da chi mette in affitto case e si trova a affrontare problemi legati a morosità e occupazioni abusive. La ministra ha sottolineato la necessità di intervenire per garantire maggiori garanzie a chi rispetta la legge.

ROMA – “Per troppo tempo chi metteva in affitto una casa è rimasto senza tutele di fronte a occupazioni abusive, morosità e tempi troppo lunghi per rientrare in possesso del proprio immobile. Questo ha spinto molti proprietari a rinunciare ad affittare, aggravando la carenza di alloggi e contribuendo all’aumento dei canoni. Con le nuove norme approvate dal Governo acceleriamo il rilascio degli immobili e rafforziamo la tutela di chi rispetta la legge. Una Nazione seria difende i cittadini onesti: tutela i diritti di chi paga regolarmente un affitto e anche di chi mette a disposizione una proprietà nel rispetto delle regole”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook la presidente del consiglio, Giorgia Meloni (foto).🔗 Leggi su Lopinionista.it

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