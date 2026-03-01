Agenti aggrediti durante un tentativo di notifica Sap | Inaccettabile violenza contro chi tutela la legge

Due agenti della Polizia di stato sono stati aggrediti mentre cercavano di consegnare un atto giudiziario nel Rione Marconi di Reggio Calabria. L'episodio si è verificato durante un tentativo di notifica, causando una reazione di violenza nei confronti degli agenti. Il Sap ha commentato l’accaduto definendo inaccettabile la violenza contro chi lavora per far rispettare la legge.

Il Sindacato autonomo di polizia esprime piena solidarietà ai colleghi coinvolti, auspica una pronta guarigione e sollecita interventi concreti per garantire la sicurezza degli operatori in servizio Due agenti della Polizia di stato sono stati aggrediti al Rione Marconi di Reggio Calabria mentre tentavano di notificare un atto giudiziario. Entrambi hanno dovuto ricorrere a cure ospedaliere. A intervenire in merito al grave episodio è il Sindacato autonomo di polizia (Sap) esprimendo piena solidarietà e vicinanza ai colleghi. “L’episodio - si legge nella nota- si inserisce in un contesto nazionale che evidenzia un incremento delle aggressioni ai danni del personale in divisa impegnato nei servizi di controllo del territorio e nell’esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

