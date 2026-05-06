Affitti brevi il Tar della Sicilia stoppa i vincoli Esultano gli imprenditori fiorentini | Ora battaglia qui

Da firenzetoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale Amministrativo della Sicilia ha annullato alcuni vincoli sugli affitti brevi, escludendo le restrizioni pensate per gli hotel. La decisione permette ai gestori di appartamenti e bed & breakfast di operare senza le stesse limitazioni precedenti. Gli imprenditori di Firenze, coinvolti nella questione, hanno espresso soddisfazione e intendono portare la disputa anche in altre regioni. La sentenza rappresenta un cambiamento nelle regole applicate a questa tipologia di locazioni.

“La sentenza del Tar Sicilia manda un messaggio molto chiaro: non si possono imporre regole pensate per gli hotel a chi gestisce appartamenti o B&b. È un tema che riguarda anche Firenze, dove si attende una decisione dei giudici su misure simili legate al regolamento comunale contro il quale.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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