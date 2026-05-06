Affitti brevi il Tar della Sicilia stoppa i vincoli Esultano gli imprenditori fiorentini | Ora battaglia qui

Il Tribunale Amministrativo della Sicilia ha annullato alcuni vincoli sugli affitti brevi, escludendo le restrizioni pensate per gli hotel. La decisione permette ai gestori di appartamenti e bed & breakfast di operare senza le stesse limitazioni precedenti. Gli imprenditori di Firenze, coinvolti nella questione, hanno espresso soddisfazione e intendono portare la disputa anche in altre regioni. La sentenza rappresenta un cambiamento nelle regole applicate a questa tipologia di locazioni.

“La sentenza del Tar Sicilia manda un messaggio molto chiaro: non si possono imporre regole pensate per gli hotel a chi gestisce appartamenti o B&b. È un tema che riguarda anche Firenze, dove si attende una decisione dei giudici su misure simili legate al regolamento comunale contro il quale.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Venezia, i property manager esultano per lo stop alla moratoria sugli affitti brevi: «Buon segnale»Dalla Laguna a Firenze soddisfazione da parte dei gestori degli appartamenti: «Non è così che si risolve il problema delle case, lo stop contrarrebbe... Vincoli per b&b e case vacanza in Sicilia, stop del Tar: "Non si possono imporre regole pensate per gli hotel"“La sentenza del Tar Sicilia manda un messaggio molto chiaro: non si possono imporre regole pensate per gli hotel a chi gestisce appartamenti o b&b”. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Affitti brevi in Sicilia, il TAR ribalta tutto e annulla 12 disposizioni; B&B e case vacanze in Sicilia, il TAR smonta il decreto: meno obblighi per l’extralberghiero. Affitti brevi, il Tar della Sicilia stoppa i vincoli. Esultano gli imprenditori fiorentini: Ora battaglia quiFagnoni (Property managers Italia) prepara l'offensiva: Non si possono imporre regole pensate per gli hotel a chi gestisce appartamenti ... firenzetoday.it Decreto turismo, tutto da rifare, il tar boccia 12 regole su 14 per gli affitti breviUna sentenza del Tar ha ritenuto irragionevoli le pretese del decreto regionale stabilendo che non si possono imporre ai piccoli proprietari regole analoghe a quelle del settore alberghiero ... blogsicilia.it Il Tar accoglie un ricorso della Federazione Fare e annulla 12 disposizioni della Regione sull'extralberghiero in #Sicilia: "Stop a obblighi non compatibili con una gestione familiare o di minime dimensioni delle strutture". LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha sospeso lo stop alla concessione demaniale della spiaggia di Mondello, accogliendo l’appello della società Italo Belga. La decisione ribalta quanto stabilito in precedenza dal Tar Sicilia, che x.com