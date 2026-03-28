Venezia i property manager esultano per lo stop alla moratoria sugli affitti brevi | Buon segnale

A Venezia, le associazioni di property managers e gestori di affitti turistici esprimono soddisfazione per il rinvio del voto sulla moratoria sugli affitti brevi, deciso dal consiglio comunale nella serata del 26 marzo. La decisione riguarda il blocco temporaneo di nuove aperture di affitti brevi e ha suscitato reazioni positive tra gli operatori del settore.

Dalla Laguna a Firenze soddisfazione da parte dei gestori degli appartamenti: «Non è così che si risolve il problema delle case, lo stop contrarrebbe il settore» Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia e amministratore delegato di Apartments Florence, lo definisce un «buon segnale». «Bloccare per due anni le nuove autorizzazioni significherebbe fermare anche gli operatori professionali che lavorano nel rispetto delle regole, causando un danno economico senza incidere sulle cause profonde della mancanza di case in città» dichiara Fagnoni, segnalando quanto la rilevanza della misura sia sentita ben oltre i confini veneziani. Fagnoni non parla degli operatori che hanno già un'attività aperta, ma di quello che stanno pensando di aprirla. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Venezia, i property manager esultano per lo stop alla moratoria sugli affitti brevi: «Buon segnale» Articoli correlati Moratoria sugli affitti brevi, la maggioranza blocca il voto: «Troppo rischioso»Sollevata a sorpresa la questione pregiudizione sulla proposta dell'opposizione presentata nel 2024, questo consiglio comunale non voterà né... Affitti brevi e lo stop alla stretta a Bologna: Confabitare lancia una class actionBologna, 3 gennaio 2026 – Uno sportello (gratuito) di assistenza legale e una class action per chiedere i danni al Comune.