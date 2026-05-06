A Reggio Emilia, gli affitti per le stanze singole si aggirano intorno ai 540 euro al mese, rendendo difficile trovare soluzioni economiche per gli studenti. Molti annunci pubblicizzano stanze a 250 euro, ma spesso ci sono costi extra nascosti. Di conseguenza, numerosi studenti sono costretti a cercare alloggi in città vicine come Parma o Modena, dove le tariffe sono più accessibili.

? Cosa scoprirai Come si nascondono i costi extra negli annunci da 250 euro?. Perché molti studenti sono costretti a trasferirsi a Parma o Modena?. Quali sono le condizioni reali delle stanze vendute come singole?. Come influisce la mancanza di trasporti sulla scelta dell'alloggio?.? In Breve Affitti singole a 540 euro con rincari tra il 15% e il 30%.. Annunci da 250 euro nascondono spese fisse extra di 150 euro mensili.. Carenza trasporti e mense spinge studenti verso Parma o Modena.. Predominanza studentati privati limita l'offerta di alloggi pubblici a Reggio.. Helena Giannini, coordinatrice del sindacato studentesco UduMoRe dell’Università di Modena e Reggio, segnala che gli affitti a Reggio hanno raggiunto la media di 540 euro per una singola stanza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Affitti a Reggio: singole a 540 euro, gli studenti in difficoltà

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