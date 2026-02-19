Calabria | 9 milioni di euro per affitti sostegno fino a 350 euro per famiglie in difficoltà

La Regione Calabria ha avviato un programma di sostegno abitativo, destinando 9 milioni di euro per aiutare le famiglie in difficoltà. La causa principale è l’aumento delle difficoltà economiche che colpiscono molte famiglie locali. Il progetto “Una casa per tutti” prevede un aiuto fino a 350 euro al mese per gli affitti, con fondi europei e regionali. L’obiettivo è ridurre il disagio abitativo, offrendo un supporto concreto a chi fatica a pagare l’affitto. Il piano coinvolge diverse aree della regione e mira a offrire soluzioni immediate.

Calabria, "Una casa per tutti": 9 milioni di euro per contrastare la crisi abitativa. La Regione Calabria ha avviato la fase operativa del progetto "Una casa per tutti", un piano da 9 milioni di euro – di cui 6,3 milioni da fondi europei 2021-27 – per sostenere le famiglie in difficoltà e contrastare il crescente disagio abitativo sul territorio. L'iniziativa prevede contributi mensili fino a 300 euro, incrementabili a 350 per i nuclei con persone disabili, destinati a chi fatica a pagare l'affitto. Un diritto negato, una risposta concreta. L'emergenza abitativa in Calabria è una realtà complessa, radicata in una fragilità economica e sociale che colpisce un numero crescente di cittadini.