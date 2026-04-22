Rach2 al Carlo Felice | repertorio russo con capolavori di Rachmaninov e Šostakovi?

Venerdì 24 aprile alle ore 20 si terrà al Teatro Carlo Felice l’evento “Rach2”, parte della stagione sinfonica 2025–2026. L’orchestra sarà diretta da Samuel Lee, vincitore del Malko Competition 2024, e vedrà la partecipazione del pianista italiano Alexander Gadjiev. Il programma prevede composizioni del repertorio russo, tra cui capolavori di Rachmaninov e Šostakovic. La serata rappresenta uno degli appuntamenti più attesi di questa stagione.

Venerdì 24 aprile alle ore 20 è in programma al Teatro Carlo Felice “Rach2”, uno degli appuntamenti più attesi della Stagione Sinfonica 2025–2026, con la direzione di Samuel Lee, vincitore del prestigioso Malko Competition 2024, e la presenza del pianista italiano Alexander Gadjiev (nella foto).🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate La “Tosca” di Puccini torna al Carlo Felice con un allestimento ispirato alla prima romana del 1900La regia è firmata da Alessandro Talevi, ripresa da Anna Maria Bruzzese, le luci sono di Vinicio Cheli. Giorgio Panariello al Carlo Felice con “E se domani…”, un divertente viaggio nel futuroDomenica 26 aprile il Teatro Carlo Felice ospite Giorgio Panariello, protagonista del nuovo spettacolo “E se domani. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Rachmaninov e Šostakovi?, al Carlo Felice di Genova una serata ad alta tensione artistica con Samuel Lee e Alexander Gadjiev (P. Fizzarotti). Rachmaninov e Šostakovi?, al Carlo Felice di Genova una serata ad alta tensione artistica con Samuel Lee e Alexander Gadjiev (P. Fizzarotti)Una delle pagine più celebri di Rachmaninov e uno dei vertici più tormentati di Šostakovi? nello stesso concerto. Venerdì 24 aprile alle 20 il Teatro Carlo Felice di Genova ospiterà Rach2, nuovo app ... farodiroma.it Lu Jia dirige al Carlo FeliceIl maestro Lü Jia dirige l’Orchestra della Fondazione Carlo Felice nel concerto inaugurale della nuova stagione sinfonica 2025-26. Appuntamento fissato per domani sera, alle 20, al Teatro Carlo Felice ... lanazione.it