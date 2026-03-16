Piano Olimpico martedì 17 marzo Cantus in Memoriam Benjamin Britten

Nell'ambito della rassegna Piano Olimpico martedì 17 marzo nella chiesa di Santa Francesca Romana a Milano si terrà il concerto intitolato " Cantus in Memoriam Benjamin Britten " con l’Orchestra Canova diretta da Enrico Pagano, il baritono Giacomo Nanni, la violista Maria Cecilia Villani e l’oboista Daniele Arzuffi. L’evento che inizia alle ore 21 (ingresso libero con libera donazione) è dedicato a quattro grandi compositori come Benjamin Britten (di cui ricorrono i 50 anni dalla morte), John Dowland, Arvo Pärt e Johann Sebastian Bach e sarà un viaggio musicale che attraversa quattro secoli, dal Rinascimento inglese al minimalismo contemporaneo fino alla scoperta delle emozioni più intime e profonde della musica strumentale e vocale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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