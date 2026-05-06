Durante la stagione estiva, i programmi televisivi di intrattenimento come Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna sono stati sospesi. La rete ha annunciato le date di chiusura e le versioni che prenderanno il loro posto. La programmazione riprenderà a settembre con eventuali variazioni. La sospensione riguarda le puntate inedite, mentre alcune repliche saranno trasmesse nel periodo di pausa.

Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: arriva lo stop per l’estate. Ecco chi andrà in onda. L’estate televisiva 2026 si prepara a cambiare volto, e lo fa con una mossa che ha il sapore di una vera rivoluzione nei palinsesti: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna si fermeranno ufficialmente il 27 giugno, lasciando spazio a una sfida tutta nuova sotto il sole di luglio e agosto. Non è solo una pausa stagionale: è un passaggio di testimone che ridefinisce gli equilibri dell’access prime time, storicamente uno dei terreni più combattuti della TV italiana. Da una parte la solidità del servizio pubblico, dall’altra la voglia di rilancio della TV commerciale.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna si fermano: spunta la data. Ecco chi andrà in onda

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