Quanti ascolti fa Affari Tuoi con Stefano De Martino se La Ruota della fortuna non va in onda

In assenza di La Ruota della Fortuna, Affari Tuoi con Stefano De Martino registra un aumento di ascolti. Entrambi i programmi sono noti per attirare un ampio pubblico, ma quando uno dei due non viene trasmesso, l’altro tende a ottenere risultati più elevati in termini di spettatori e share. Questa dinamica si verifica sia in ambito Rai che Mediaset.

Affari Tuoi e la Ruota della Fortuna sono ormai una garanzia di ascolti, tanto per Rai quanto per Mediaset, ma è un dato di fatto che il game show di Rai1 in assenza di quello di Canale 5 abbia un beneficio in termini di numeri e di share. Dopo mesi in cui il programma di De Martino sembrava arrancare dietro ai risultati di Scotti, ora la discrepanza è ormai sottilissima.🔗 Leggi su Fanpage.it

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