A partire dal 27 giugno, i programmi televisivi Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna interromperanno le trasmissioni. Stefano De Martino e Gerry Scotti, conduttori storici delle due trasmissioni, non saranno più alla guida delle stesse. La decisione riguarda il cambio di programmazione e introduce nuovi format che sostituiranno le due storiche produzioni televisive. La data segna un punto di svolta nel palinsesto delle reti coinvolte.

Dal 27 giugno stop per Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: Stefano De Martino e Gerry Scotti lasciano spazio a nuovi programmi. Rai e Mediaset cambiano strategia per la sfida estiva. Dal prossimo 27 giugno i due principali game show dell'access prime time si prenderanno una pausa. Stiamo parlando di Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino su Rai 1, e La Ruota della Fortuna guidata da Gerry Scotti su Canale 5. Una scelta condivisa da Rai e Mediaset, che chiude simbolicamente la lunga sfida stagionale tra i due programmi. Rai 1 cambia strategia: arriva L'Eredità Estate con Marco Liorni Diversamente dallo scorso anno, quando la Rai aveva abbassato i toni con Techetechetè, questa estate la rete ammiraglia decide di giocare d'attacco.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Affari Tuoi e Ruota della Fortuna si fermano: dal 27 giugno cambia davvero tutto?Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna si fermano: Rai e Mediaset rivedono i palinsesti estivi 2026 con nuovi programmi e strategie nell’access prime time. movieplayer.it

La Ruota della Fortuna si ferma lo stesso giorno di Affari Tuoi. E Liorni sfida Max GiustiLa Ruota della Fortuna si ferma lo stesso giorno di Affari Tuoi di Stefano De Martino. E d’estate Marco Liorni sfida Max Giusti. dilei.it

Da Scapoli ad "Affari Tuoi" su RAI 1, Alessia e nonno Pierino. La concorrente del Molise, protagonista della puntata di lunedì 4 maggio '26 del programma televisivo condotto da Stefano De Martino, è stata Alessia Di Paolo. Negli studi RAI è arrivata da # - facebook.com facebook