Palma di Maiorca blocca le navi da crociera | è per contrastare l'overtourism nei mesi estivi

A Palma di Maiorca sono stati introdotti nuovi limiti alle navi da crociera che attraccano sull'isola durante l’estate. La misura mira a ridurre l’afflusso di turisti nei mesi più affollati e a contenere gli effetti dell’overtourism. La decisione riguarda specificamente le restrizioni sugli approdi delle navi da crociera, che ora sono soggette a limiti più severi.

