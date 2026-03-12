Nuove rotte dall' Aeroporto di Salerno | si vola fino a Ibiza Mykonos Santorini e Palma di Maiorca in estate

Durante l’estate, dall’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento partiranno voli verso Ibiza, Mykonos, Santorini e Palma di Maiorca. La compagnia Aeroitalia ha annunciato quattro collegamenti internazionali che saranno operativi nei mesi di luglio e agosto, offrendo nuove possibilità di viaggio per i passeggeri della zona. Queste rotte rappresentano un ampliamento delle destinazioni disponibili dall’aeroporto salernitano.

Nuove rotte internazionali per l'estate dall'Aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi e del Cilento. La compagnia Aeroitalia propone quattro collegamenti esteri operativi nei mesi di luglio e agosto. Le nuove mete risultano Ibiza, Mykonos, Santorini e Palma di Maiorca. Martedi e Sabato dal 47 al 59XZ 2076 Salerno-Palma di Maiorca 17:55-20:00 E90XZ 2077 Palma di Maiorca-Salerno 20:45-22:50 E90

