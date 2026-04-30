Aeroporto di Parma non solo rotte per Londra e Palermo per tutto l' anno | più voli verso il Sud come prossimo obiettivo

Da parmatoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'aeroporto di Parma ha esteso i voli verso Londra Stansted, Palermo e Reggio Calabria, mantenendo le rotte tutto l'anno. La gestione di questi collegamenti è affidata a Ryanair, che ha annunciato l'ampliamento del servizio per i prossimi mesi. Oltre alle destinazioni internazionali, l'aeroporto punta ora anche a offrire più collegamenti verso le località del Sud. La decisione si inserisce in un piano di potenziamento delle rotte esistenti.

Decolla l'aeroporto di Parma. I voli verso Londra Stansted, Palermo e Reggio Calabria sono stati estesi a tutto l'anno, gestiti da Ryanair. Per Palermo si volerà il lunedì, il giovedì e il venerdì per tutto l'anno, così come per Londra i cui voli sono previsti nelle giornate del giovedì e della.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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