Aeroporto di Parma non solo rotte per Londra e Palermo per tutto l' anno | più voli verso il Sud come prossimo obiettivo

L'aeroporto di Parma ha esteso i voli verso Londra Stansted, Palermo e Reggio Calabria, mantenendo le rotte tutto l'anno. La gestione di questi collegamenti è affidata a Ryanair, che ha annunciato l'ampliamento del servizio per i prossimi mesi. Oltre alle destinazioni internazionali, l'aeroporto punta ora anche a offrire più collegamenti verso le località del Sud. La decisione si inserisce in un piano di potenziamento delle rotte esistenti.

Decolla l'aeroporto di Parma. I voli verso Londra Stansted, Palermo e Reggio Calabria sono stati estesi a tutto l'anno, gestiti da Ryanair. Per Palermo si volerà il lunedì, il giovedì e il venerdì per tutto l'anno, così come per Londra i cui voli sono previsti nelle giornate del giovedì e della.🔗 Leggi su Parmatoday.it Aeroporto, ritirata istanza di fallimento. Investimento di una cordata di imprenditori parmigiani. Notizie correlate Aeroporto di Parma: i voli per Londra, Palermo e Reggio Calabria diventano annualiC'è una novità rilevante per quanto riguarda i voli in partenza dall'aeroporto Giuseppe Verdi di Parma. Leggi anche: Aeroporto di Parma, Ryanair annuncia 3 nuove rotte per Tirana, Reggio Calabria e Londra Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Aeroporto di Parma, non solo rotte per Londra e Palermo per tutto l'anno: più voli verso il Sud come prossimo obiettivo; Emergenza organico al Posto di Polizia dell’Aeroporto Verdi: SAP Parma lancia l’allarme; Aeroporto Giuseppe Verdi, dalla crisi a nuovi voli verso l’estero; Malpensa, l'aeroporto resta intitolato a Silvio Berlusconi: Tar Lombardia respinge i ricorsi. Buongiorno a tutti lettori! Lavori in corso sulla segnaletica dell’aeroporto di Parma Dai NOTAM risulta che si tratta di lavori programmati a blocchi su raccordi e stand (piazzole parcheggio degli aeromobili), con chiusure temporanee per il rifacimento della - facebook.com facebook