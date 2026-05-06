Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento | dal 22 maggio si vola a Genova Milano Malpensa Torino e Trieste

Dal 22 maggio, l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi avvierà un nuovo piano voli operato da Aeroitalia, con base nello scalo e 19 rotte settimanali. Le destinazioni previste sono Genova, Milano Malpensa, Torino e Trieste. La compagnia aerea ha annunciato le partenze regolari a partire dalla seconda metà di maggio, rafforzando così i collegamenti con queste città italiane.

Dal 22 maggio partirà il piano voli di Aeroitalia che avrà base a Salerno, con 19 frequenze settimanali verso Genova, Milano Malpensa, Torino e Trieste. A partire da luglio, il network si amplierà anche verso destinazioni turistiche come Mykonos, Santorini, Ibiza e Palma di Mallorca. Notevole.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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