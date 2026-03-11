Taxi h24 per l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento | l' accordo tra i Comuni di Bellizzi e Pontecagnano

I Comuni di Bellizzi e Pontecagnano Faiano hanno firmato un accordo per offrire un servizio di taxi disponibile 24 ore su 24 verso l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento. La collaborazione tra le due amministrazioni mira a garantire collegamenti più efficienti per i viaggiatori che devono raggiungere le strutture aeroportuali. Il servizio sarà attivo con modalità continuativa, secondo le disposizioni stabilite dai due enti.

