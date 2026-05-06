Adunata Alpini | raddoppiato il personale in due Case della Comunità e posti medici avanzati

In vista della 97esima Adunata Nazionale degli Alpini a Genova dall’8 al 10 maggio, le autorità hanno aumentato il personale sanitario presente in due Case della Comunità e nei posti medici avanzati. Il potenziamento dei servizi sanitari si inserisce in un piano coordinato con l’Associazione Nazionale Alpini, volto a garantire assistenza durante l’evento. La preparazione prevede anche l’implementazione di nuove strutture di supporto sanitario temporaneo.

Prosegue il potenziamento dei servizi sanitari in vista della 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, in programma a Genova dall’8 al 10 maggio, per la quale è stato messo a punto, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini, un piano sanitario dedicato.Per l’evento è prevista la.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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