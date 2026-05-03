Adunata Alpini | il piano sanitario Ospedali in allerta unità di crisi e medici in piazza | la guida completa

Da genovatoday.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della grande Adunata degli Alpini prevista a Genova dal 8 al 10 maggio 2026, sono in corso i preparativi della macchina organizzativa, con particolare attenzione agli aspetti sanitari. Ospedali e strutture sanitarie sono stati messi in allerta, mentre le unità di crisi si sono attivate per coordinare le risposte. Nel frattempo, alcuni medici hanno manifestato pubblicamente per chiedere maggiori risorse e sicurezza durante l’evento.

Fervono i preparativi della macchina organizzativa in vista della grande Adunata degli Alpini che si svolgerà a Genova da venerdì 8 a domenica 10 maggio 2026. A questo link la guida completa tra strade chiuse, trasporti, programma, posteggi e aree pedonali. Adunata Alpini 2026 a Genova. La guida.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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