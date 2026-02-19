Monterotondo Controlli dei Carabinieri per il rispetto delle norme su detenzione e porto di armi Ritirati 6 fucili e 2 pistole Consegnati all’Arma spontaneamente 4 fucili 7 pistole e 300 munizioni

A Monterotondo, i Carabinieri hanno sequestrato sei fucili e due pistole dopo controlli rigorosi sulla legittima detenzione di armi. La misura deriva da verifiche su alcuni residenti sospettati di possedere armi senza autorizzazione. Durante l’operazione, quattro persone hanno consegnato spontaneamente armi e munizioni, tra cui sette pistole e 300 cartucce. Le forze dell’ordine hanno anche identificato alcuni soggetti coinvolti in attività illegali legate alle armi. Le operazioni proseguono per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme.

