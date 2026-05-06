Adrano la Polizia di Stato in scena al Bellini con gli studenti

La Polizia di Stato ha organizzato un evento al Teatro Bellini di Adrano coinvolgendo gli studenti. Durante l'iniziativa, saranno presenti diverse unità specializzate della Questura che interagiranno con i partecipanti. L’obiettivo è mostrare le attività quotidiane delle forze dell’ordine attraverso dimostrazioni e incontri diretti. Sono previsti momenti di confronto tra gli studenti e gli agenti, con l’obiettivo di approfondire il loro ruolo e le competenze specifiche.

? Cosa scoprirai Come interagiranno gli studenti con le unità specializzate della Polizia?. Quali reparti della Questura parteciperanno alle attività al Teatro Bellini?. Chi coordinerà gli interventi tecnici e i quiz per i ragazzi?. Perché questo incontro tra istituzioni e scuole è così particolare?.? In Breve L'evento si terrà giovedì 7 maggio alle ore 9 presso il Teatro Bellini.. Partecipano gli studenti di sette istituti scolastici tra cui Bascetta, Branchina e Verga.. Il questore Giuseppe Bellassai e il dirigente Emilio Grasso presiederanno l'incontro.. Diverse unità come Polizia stradale, ferroviaria, postale e Fiamme Oro collaboreranno all'iniziativa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Adrano, la Polizia di Stato in scena al Bellini con gli studenti Notizie correlate Leggi anche: La polizia incontra gli studenti dell’istituto tecnico-economico "S. Antonio" di Adrano Legalità e sicurezza, la polizia di Stato dialoga con gli studenti del Diaz-ManzoniFar crescere nei ragazzi la consapevolezza della legalità, del rispetto del bene comune, dell'impegno civico. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: SOSPESA PER 7 GIORNI DALLA POLIZIA DI STATO L’ATTIVITÀ DI UN CHIOSCO-BAR DEL CENTRO DI ADRANO: ERA DIVENTATO ABITUALE RITROVO DI PREGIUDICATI - Questura di Catania | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Adrano, sequestrate arme e auto rubate, la Polizia di Stato ferma 4 persone; PREGIUDICATO DI ADRANO VIOLA PIU’ VOLTE GLI OBBLIGHI DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE PER ANDARE DALLA FIDANZATA: ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO - Questura di Catania | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Violenta lite tra due persone in un locale di Adrano vicino Catania, scatta il provvedimento della Questura. Adrano. La polizia trova un arsenale. Quattro arrestiLunga perquisizione. Al lavoro la Scientifica, che con sofisticate apparecchiature ritrova armi clandestine e da guerra, munizioni e targhe false. Ora le analisi balistiche ... rainews.it Percorsi di legalità in scena con la Polizia di StatoAd Adrano il progetto Percorsi di legalità porta la Polizia di Stato a teatro con studenti protagonisti tra interventi, quiz e dimostrazioni. catania.liveuniversity.it Intensificati i controlli della Polizia di Stato: interventi tra Questura e Commissariato, decisiva anche la collaborazione dei cittadini - facebook.com facebook