Il presidente del Napoli sta cercando di convincere l’allenatore attuale a rimanere in vista del centenario del club. Nel frattempo, si sta anche tutelando con l’eventuale conferma di un altro tecnico, già passato sulla panchina azzurra. La strategia mira a garantire stabilità durante un momento importante per la società. Le trattative con l’attuale allenatore sono ancora in corso, mentre si valutano le opzioni per il futuro.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è al lavoro per convincere Conte a restare sulla panchina azzurra, ma sullo sfondo, in caso di addio del tecnico salentino, c’è il possibile ritorno di Maurizio Sarri. “Ci sono dei momenti e delle partite che diventano un po’ simboliche e degli avversari. Era novembre quando Conte disse “Non voglio accompagnare il morto”. Il morto invece poi è di fatti in Champions, manca solo l’aritmetica, la certificazione. C’è stato quello strappo, quel momento e da lì in poi la capacità di Conte di cucirlo quello strappo. Adesso c’è una classifica che è in linea con la storia di Conte che come dice lui genera aspettative.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - ADL vuole tenere Conte per il centenario, ma si tutela con Sarri

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