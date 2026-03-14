Napoli Conte vuole Goretzka in azzurro | sì di ADL si lavora sull’oneroso ingaggio

Il Napoli sta iniziando a prepararsi per la prossima sessione estiva di calciomercato e ha manifestato interesse per il centrocampista Goretzka. L'allenatore ha espresso il desiderio di ingaggiarlo, mentre il presidente ha dato il suo assenso. Attualmente si sta discutendo sulle condizioni contrattuali, in particolare sull’ingaggio del giocatore, considerato molto elevato.

Il Napoli comincia già a muovere i primi passi in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Salvo clamorosi colpi di scena, sulla panchina azzurra resterà ancora Antonio Conte, protagonista di un progetto tecnico che il club vuole consolidare anche nella stagione che verrà. La dirigenza partenopea, guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis, è infatti al lavoro per rinforzare la rosa e consegnare al tecnico una squadra ancora più competitiva. Tra le priorità individuate dall’allenatore salentino c’è il rafforzamento del centrocampo, reparto in cui potrebbe arrivare un colpo di grande esperienza internazionale. Il nome che nelle ultime settimane sta prendendo sempre più quota è quello di Leon Goretzka, attualmente in forza al Bayern Monaco e con il contratto in scadenza il prossimo giugno. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Articoli correlati Napoli, trovato l’accordo con Giovane, si lavora col Verona per un prestito oneroso con diritto di riscatto (Schira)Accordo trovato per un contratto di lunga durata con ingaggio crescente più bonus. Napoli, colpaccio in arrivo: si è mosso direttamente ADL, lo vuole a tutti i costiIn casa Napoli, dopo la super vittoria del primo trofeo stagionale, si respira aria di festa. Tutto quello che riguarda Napoli Conte vuole Goretzka in azzurro... Temi più discussi: Conte voleva Goretzka a gennaio! Cosa ha fermato la trattativa – Tmw; GORETZKA PALLINO DI CONTE! TWM: ERA STATA UNA RICHIESTA DEL TECNICO GIÀ A GENNAIO; Le due vittorie consecutive portano il sereno in casa Napoli: gesto inaspettato di Antonio Conte; Calciomercato Napoli, Conte ha chiesto Goretzka! C'è il nodo ingaggio: le cifre. Calciomercato Napoli, idea Goretzka: Conte lo vuole a parametro zeroCome evidenzia Tuttomercatoweb, l’interesse del Napoli non nasce oggi. Antonio Conte avrebbe già chiesto il giocatore durante il mercato di gennaio, ma in quel momento l’operazione non si è concretizz ... napolipiu.com Napoli, Conte punta un centrocampista: le cifreIl mercato estivo si avvicina sempre di più ed il Napoli non sta perdendo tempo. Nel mirino di Antonio Conte c’è Leon Goretzka. dailynews24.it Le formazioni ufficiali per il match delle 18 tra #Napoli e #Lecce Ecco le scelte degli allenatori x.com TUTTI PAZZI DI NAPOLI “Iniziamo il 2026 molto bene, registrando 1.750.000 turisti a gennaio e 1.700.000 a febbraio. Nel weekend di Pasqua le previsioni sono di 400.000 turisti e, sempre in previsione, aprile potrebbe chiudersi con quasi 2.000.000 presen - facebook.com facebook