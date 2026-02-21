La Ternana batte l’Arezzo Per soldi spesi Il monte-ingaggi è il più alto del girone B

La Ternana ha vinto contro l’Arezzo, spinta anche dai grandi investimenti fatti dalla società. La squadra ha speso molto per ingaggiare i migliori giocatori del campionato, rendendo il suo monte-ingaggi il più alto del girone B di Serie C. Questa strategia si riflette nelle prestazioni sul campo e nelle scelte di mercato. La differenza di investimenti si nota anche nel rendimento della rosa e nelle ambizioni della società. La prossima partita potrebbe confermare questa tendenza.

© Lanazione.it - La Ternana batte l’Arezzo. Per soldi spesi . Il monte-ingaggi è il più alto del girone B

Cara Ternana, in ogni senso. Il monte-ingaggi della società rossoverde è il più elevato del girone B di Serie C, vedi 8.695.511 euro. La cifra, che include emolumenti (5.706.911) e premi partita (2.988.600), conferma il grande sforzo in atto da parte della famiglia Rizzo per adempiere alle varie scadenze, nei tempi e nei modi dovuti, come accaduto per quella federale dello scorso 16 febbraio. L’Arezzo, capolista incontrastata in campionato, nella speciale suddetta classifica è al 2° posto con 8.111.057 euro nei quali sono inclusi anche 579.465 euro per diritti d’immagine. Nel caso del club toscano, dunque, l’elevato budget sta dando l’esito sperato.🔗 Leggi su Lanazione.it Monte ingaggi, l'Arezzo è il quinto club di tutta la Lega Pro. La classificaL'Arezzo si posiziona al quinto posto tra i club di tutta la Lega Pro, grazie a un monte ingaggi molto elevato. Monte ingaggi serie C, ecco la squadra che spende di piùIl Catania ha il monte ingaggi più alto in Serie C per la stagione 2025-26. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La Ternana batte l’Arezzo. Per soldi spesi . Il monte-ingaggi è il più alto del girone B; Al San Valentino prova di maturità della Ternana Rugby Club che batte Anzio; La 27° si chiude con due vittorie in trasferta; Dubickas-Kerrigan, uno due micidiale: la Ternana batte il Ravenna (2-0). Ternana Primavera ok con il Bari, vincono gli Under 17. Pari amaro per l’Under 15Settore giovanile Ternana: la Primavera batte 2-0 il Bari ad Arrone. Successo per l’Under 17 contro il Foggia, 2-2 per l’Under 15. ternananews.it Serie A Women, 11ª giornata: crolla la Ternana. La Roma batte di misura il Genoa, ma non si fermaCon la giornata di ieri, ha preso il via l'11ª giornata del campionato di Serie A Women, che ha visto la Fiorentina scivolare fuori dalla zona. tuttomercatoweb.com Lo scontro salvezza va alla Ternana Women che al Gubbiotti batte 3-1 il Genoa. Le umbre salgono a 10 punti in classifica, scavalcano proprio le rossoblù e abbandonano l'ultimo posto in classifica. Doppietta per Valeria Pirone che apre e chiude la - facebook.com facebook