Adesso è ufficiale | il circolo Blow Up diventa casa di quartiere

Da oggi, il circolo Blow Up situato nel quartiere Portello a Padova è riconosciuto come casa di quartiere, dopo la firma di una convenzione con il Comune. Il circolo, attivo da circa due anni, ha ora uno status ufficiale che ne definisce il ruolo all’interno della comunità locale. Questa decisione è stata comunicata attraverso un atto formale tra le parti coinvolte, sancendo l’accordo tra il circolo e l’amministrazione comunale.

Con la firma della convenzione con il comune di Padova il circolo Blow Up, del Portello, e già attivo da un paio d’anni, è diventato ufficialmente casa di Quartiere. Il Blow Up gestisce gli spazi in via Coletti 2 e l’attiguo giardino Maria Zonta con il campo da bocce. L’obiettivo della.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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