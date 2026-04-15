San Pio diventa casa dell' associazione Genitori Insieme | Nuovo presidio sociale per il quartiere

Nel quartiere San Pio si è aperta una nuova sede dell’associazione Genitori Insieme, che riunisce famiglie di persone con disabilità di tutte le età. L’inaugurazione si è svolta alla presenza di rappresentanti dell’associazione e di alcuni cittadini, con l’obiettivo di creare un punto di riferimento e di supporto per le famiglie della zona. La struttura si trova in un edificio pubblico recentemente ristrutturato.

Il quartiere San Pio diventa casa dell'associazione Genitori Insieme, che riunisce le famiglie di bambini, ragazzi e adulti con disabilità. La giunta comunale, su proposta dell'assessore alla Legalità e al Patrimonio, Nicola Grasso, ha approvato la richiesta presentata dall'organizzazione di.🔗 Leggi su Baritoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: La villa del boss Michele Zaza diventa casa sociale: il percorso educativo di Casa Glo

Nasce un nuovo ’centro giovani’: "Diventerà un presidio sociale"Nasce a Vetto un nuovo spazio per giovani nell’ambito della sicurezza urbana e della socialità dell’intera comunità vettese e non solo.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Interpretando Padre Pio ho sentito la presenza di Dio nella mia vita; Ho ritrovato la fede leggendo Padre Pio: il miracolo dopo una notte terribile di pianto; In Humanitas arriva l’AI che aiuta i medici durante le visite; La grazia senza la gloria … e la penitenza senza peccato?.

E la vita di Padre Pio diventa un «Monopoli»SAN GIOVANNI ROTONDO – E’ soltanto di qualche settimana fa l’intemerata di frate Antonio Belpiede, nativo di Cerignola e portavoce pro tempore dei Cappuccini di San Giovanni, che ha avuto per ... lagazzettadelmezzogiorno.it

San Pio da Pietrelcina, 23 settembre 2025/ Oggi si celebra il frate cappuccino tanto amato anche dai laiciAnche quest'anno San Giovanni Rotondo sarà raggiunta da migliaia di pellegrini per celebrare San Pio da Pietrelcina, il frate cappuccino più famoso San Pio da Pietrelcina, da molti chiamato ... ilsussidiario.net

15 aprile: San Damiano de Veuster prega per noi #padrepio #padrepiotv #fraitalo - facebook.com facebook

Frosinone, caccia al decapitatore di statue: dopo Padre Pio tocca alla Madonna di Lourdes roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com