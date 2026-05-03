Bologna adesivi offensivi vicino alla moschea | esposto in Questura

Nelle vicinanze di una moschea nel centro storico di Bologna, sono stati trovati adesivi con contenuti offensivi. La Polizia ha aperto un esposto in Questura per avviare le indagini. Gli adesivi sono stati rimossi e sequestrati per analizzarli. Le autorità stanno verificando chi abbia attaccato gli adesivi e come siano riusciti a farlo senza essere individuati. Gli accertamenti sono in corso.

? Cosa scoprirai Cosa nascondevano esattamente gli adesivi appiccicati vicino alla moschea?. Come hanno fatto i responsabili a colpire senza essere visti?. Chi sono i soggetti individuabili grazie alle telecamere di via Pallavicini?. Perché il presidente della comunità parla di un attacco alla democrazia?.? In Breve Presidente Yassine Lafram denuncia atti di odio contro la comunità islamica locale.. Polizia locale rimuove sticker satirici e offensivi in via Pallavicini a Bologna.. Autorità analizzano filmati di videosorveglianza per identificare i responsabili dell'atto.. L'episodio coinvolge la moschea Annur durante la preghiera del venerdì alle 13.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna, adesivi offensivi vicino alla moschea: esposto in Questura Notizie correlate Leggi anche: Adesivi “islamofobi” davanti alla moschea Annur a Bologna: “Gesto vile” Adesivi contro l'Islam davanti alla moschea prima della preghiera del venerdì | FOTO e VIDEOAdesivi con scritte islamofobe e intimidatorie sono comparsi questa mattina davanti alla moschea Annur di Bologna, in via Pallavicini, poco prima... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Bologna, adesivi con scritte offensive davanti alla Moschea di via Pallavicini; Adesivi contro l'Islam davanti alla moschea prima della preghiera del venerdì | FOTO e VIDEO; Adesivi contro i musulmani. Lafram sporge denuncia; Adesivi islamofobi davanti alla moschea Annur a Bologna: Gesto vile. Adesivi contro i musulmani. Lafram sporge denunciaRimossi dalla Locale gli sticker comparsi nei pressi della moschea Annur . Il presidente della Comunità islamica va dalla polizia, che indaga sull’episodio. ilrestodelcarlino.it Bologna, adesivi con scritte offensive davanti alla Moschea di via PallaviciniAdesivi con scritte razziste e intimidatorie contro l'islam sono comparsi questa mattina (1 maggio) davanti alla moschea di Bologna, in via Pallavicini, poco prima della preghiera del venerdì all'ora ... rainews.it Eventi 3 maggio a Bologna e dintorni: domenica con Beethoven, il musical della Pimpa x.com La scienziata e oggi senior fellow alla Johns Hopkins University di Bologna: “Non vedo ancora nel lavoro la possibilità di una svolta per dire: ce l’abbiamo fatta” Leggi l'articolo #IlariaCapua - facebook.com facebook