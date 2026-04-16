A maggio a Roma, potrebbe verificarsi un evento che coinvolge il tennista Jannik Sinner e il derby tra le due squadre di calcio cittadine. Sebbene i tre elementi sembrino indipendenti, si vocifera che ci siano possibilità di sovrapposizioni tra le date di qualche manifestazione sportiva e incontri calcistici di rilievo. Per ora, non ci sono conferme ufficiali, ma l’attenzione rimane alta su eventuali sviluppi.

Cosa c’entrano Jannik Sinner, Roma e Lazio? Nulla all’apparenza, ma i loro destini potrebbero incrociarsi a maggio a Roma. Il calendario sportivo romano — legato alla Serie A e agli Internazionali d’Italia a Roma — rischia di trasformarsi in un rompicapo organizzativo. Il 17 maggio, giorno della finale del Masters 1000 tennistico, coincide infatti con il weekend in cui è in programma anche il derby tra Roma e Lazio, valido per la penultima giornata di Serie A. Due eventi enormi, a poche centinaia di metri di distanza, destinati ad attirare decine di migliaia di persone nella stessa area della città. Il nodo principale, come prevedibile, riguarda la gestione dell’ordine pubblico.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner e il derby, allarme rosso a Roma: cosa può accadere

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