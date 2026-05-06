Addizionale Irpef mobilitazione della Cisl Irpinia Sannio | chiesto un confronto con Fico

La Cisl Irpinia Sannio ha annunciato di aver chiesto un incontro con il presidente della Camera dei Deputati per discutere dell’addizionale Irpef applicata in regione. La richiesta arriva in un momento in cui in Campania si registra un aumento delle imposte e una qualità della vita che, secondo alcuni dati, risulta inferiore rispetto ad altre zone del Paese. La mobilitazione coinvolge i sindacati locali che vogliono approfondire le questioni fiscali e sociali.

Tempo di lettura: 3 minuti In Campania si paga di più e si vive peggio. Sulla scorta di tale assunto la Cisl Irpinia Sannio chiama alla mobilitazione anche i cittadini beneventani per richiedere sostanziali modifiche rispetto alle decisioni della Giunta regionale presieduta da Roberto Fico sulla materia dell’ addizionale Irpef. L’imposta sul reddito delle persone fisiche non può continuare a viaggiare sui livelli attuali. Su questi temi il segretario generale del sindacato Fernando Vecchione ed il presidente del Comitato Provinciale Inps di Avellino, Raffaele Tangredi, hanno tenuto una conferenza stampa per illustrare i contenuti di questa iniziativa dell’organizzazione sindacale di via Nicola da Monteforte a tutela delle tasche dei cittadini.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Addizionale Irpef, mobilitazione della Cisl Irpinia Sannio: chiesto un confronto con Fico Notizie correlate Cisl Irpinia-Sannio: addizionale IRPEF, esenzioni e tagli per lavoratori e pensionatiTempo di lettura: 3 minutiIl segretario generale della CISL Irpinia Sannio, Fernando Vecchione, illustra i contenuti e gli obiettivi della proposta... CISL FP Irpinia Sannio: riparte la contrattazione con ASL AvellinoLa CISL FP Irpinia Sannio esprime soddisfazione per l’avvio della contrattazione svoltasi in data odierna con la ASL Avellino, alla presenza del... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Summa (Spi Cgil Basilicata): No all'aumento dell'addizionale Irpef per sanare i conti della sanità lucana o sarà mobilitazione; Irpef, la Cisl Campania lancia la sfida: raccolta firme per ridurre le tasse a lavoratori e pensionati; Sanità sotto pressione, presidio dei lavoratori a Careggi. Servono assunzioni \ VIDEO; Sanità sotto pressione, presidio dei lavoratori a Careggi. Servono assunzioni \ VIDEO. No all’aumento dell’addizionale Irpef per sanare i conti della sanità lucanaSumma (Spi Cgil): Chiediamo nuovamente con fermezza di non procedere ad alcun aumento fiscale a carico dei cittadini altrimenti sarà mobilitazione ... basilicata24.it Addizionale regionale all’IRPEF a 4 aliquote fino al 2028Il Ddl di Bilancio (A.S. 1689) estende all’anno 2028 la facoltà per le Regioni e per le Province autonome di Trento e Bolzano di applicare aliquote differenziate a titolo di addizionale regionale ... ipsoa.it A partire dal 1° gennaio 2026 le #pensioni erogate alle vittime del dovere, ai soggetti a loro equiparati e ai loro familiari superstiti saranno totalmente esenti da Irpef, addizionale regionale e comunale - facebook.com facebook SUMMA (SPI CGIL BASILICATA): “NO ALL’AUMENTO DELL’ADDIZIONALE IRPEF PER SANARE I CONTI DELLA SANITÀ LUCANA O SARÀ MOBILITAZIONE” x.com