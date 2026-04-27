Cisl Irpinia-Sannio | addizionale IRPEF esenzioni e tagli per lavoratori e pensionati

Il segretario generale della CISL Irpinia Sannio ha annunciato modifiche riguardanti l’addizionale IRPEF, con specifiche esenzioni e riduzioni che riguardano lavoratori e pensionati. Queste decisioni sono state adottate in risposta alle nuove normative fiscali e sono destinate a influenzare le tasche di numerosi contribuenti nella regione. La comunicazione si focalizza sulle misure che entreranno in vigore nel prossimo periodo fiscale.

Tempo di lettura: 3 minuti Il segretario generale della CISL Irpinia Sannio, Fernando Vecchione, illustra i contenuti e gli obiettivi della proposta promossa dalla CISL Campania insieme alla FNP CISL, chiarendo fin da subito che si tratta di un’iniziativa che coinvolge non solo i pensionati ma l’intero mondo del lavoro. “La nostra proposta – spiega Vecchione – punta a modificare lo statuto della Regione Campania per intervenire sull’addizionale IRPEF regionale, non sull’IRPEF nazionale nel suo complesso. È un passaggio fondamentale, perché le Regioni possono agire solo su una parte dell’imposta e quindi l’impatto reale dipenderà anche dalla capacità di individuare le coperture necessarie.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cisl Irpinia-Sannio: addizionale IRPEF, esenzioni e tagli per lavoratori e pensionati Notizie correlate Sanità in Irpinia e Sannio, CISL: "Applicare la nota regionale sulle stabilizzazioni"La segretaria generale: "Le Aziende Sanitarie Locali e ospedaliere devono completare le ricognizioni del personale avente diritto e procedere... CISL FP Irpinia Sannio: riparte la contrattazione con ASL AvellinoLa CISL FP Irpinia Sannio esprime soddisfazione per l’avvio della contrattazione svoltasi in data odierna con la ASL Avellino, alla presenza del... Aggiornamenti e dibattiti Irpef, la Cisl Campania lancia la sfida: raccolta firme per ridurre le tasse a lavoratori e pensionatiIl segretario generale della CISL Irpinia Sannio, Fernando Vecchione, illustra i contenuti e gli obiettivi della proposta promossa dalla CISL Campania insieme alla FNP CISL, chiarendo fin da subito ch ... irpiniaoggi.it FAI CISL Irpinia Sannio: Ritardi nei pagamenti ai forestali e le risposte tardano ad arrivareDunque, dove eravamo rimasti? La domanda resta, ma le risposte ancora non arrivano. La storica frase di Enzo Tortora torna oggi a fotografare, secondo la FAI CISL Irpinia Sannio, la condizione dei l ... ntr24.tv