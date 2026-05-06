Addio Josè umile tra gli umili che ha potuto riabbracciare le figlie dopo anni prima di morire

Si è spento recentemente in una cittadina delle Marche un uomo noto per la sua semplicità e generosità. Prima della sua morte, ha riabbracciato le figlie con cui si era allontanato molti anni fa. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti, che ricordano il suo carattere umile e la volontà di mantenere i legami familiari. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra coloro che lo hanno conosciuto da vicino.

JESI – Addio José, uomo umile e buono che prima di morire è riuscito a rivedere le proprie figlie da cui si era distaccato da tempo immemore. Un gesto d’amore e sensibilità reciproco che ha aperto definitivamente i loro cuori, commovendo ma arricchendo chiunque abbia prestato aiuto al.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Eric Dane ha clonato la sua voce per parlare ancora con le figlie prima di morire: il risultato è sconvolgenteEric Dane, noto attore di “Grey’s Anatomy” ed “Euphoria”, ha trovato un modo straordinario per restare vicino alle sue figlie nonostante la malattia.

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