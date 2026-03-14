Eric Dane, attore noto per i suoi ruoli in “Grey’s Anatomy” ed “Euphoria”, ha utilizzato la tecnologia di clonazione vocale per comunicare con le sue figlie prima di morire. Ha registrato la propria voce in modo che potesse parlare con loro anche dopo la sua scomparsa. Il risultato di questa operazione ha suscitato grande sorpresa tra chi ha ascoltato le registrazioni.

Eric Dane, noto attore di “ Grey’s Anatomy ” ed “ Euphoria ”, ha trovato un modo straordinario per restare vicino alle sue figlie nonostante la malattia. Affetto da SLA, la progressiva perdita della voce lo stava rendendo incapace di comunicare, ma poco prima di morire il 19 febbraio 2026 ha clonato la propria voce grazie a un progetto di intelligenza artificiale. La vedova Rebecca Gayheart racconta che l’iniziativa, realizzata con l’azienda ElevenLabs, ha permesso a Dane di registrare un messaggio che le figlie avrebbero potuto ascoltare, preservando il suono autentico della sua voce. L’esperienza è stata intensa e commovente, un momento di grande emozione per tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Eric Dane ha clonato la sua voce per parlare ancora con le figlie prima di morire: il risultato è sconvolgente

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