Nel gennaio 2025, un noto ex calciatore è stato ricoverato in condizioni critiche presso la clinica Poliambulanza. Dopo settimane di cure intensive, si è spento lasciando un segno nel mondo dello sport. La lunga battaglia medica si è conclusa con il decesso, mettendo fine a un ricovero che aveva attirato l’attenzione di molti. La notizia ha suscitato cordoglio tra i tifosi e gli appassionati di calcio.

? Cosa scoprirai Cosa è successo esattamente nel gennaio 2025 per causare il coma?. Come si è conclusa la lunga battaglia medica alla clinica Poliambulanza?. Quali sono stati i momenti chiave del suo legame con l'Inter?. Perché la sua scomparsa segna un vuoto per il calcio lombardo?.? In Breve Decesso avvenuto presso la clinica Poliambulanza di Brescia tra martedì e mercoledì.. Malore critico subito nel gennaio 2025 con conseguente coma prolungato.. Prossimo compleanno per il settantesimo anno previsto per il 12 maggio.. Carriera sportiva maturata tra la maglia del Brescia e quella dell'Inter.. Evaristo Beccalossi è deceduto nella notte tra martedì e mercoledì presso la clinica Poliambulanza di Brescia, dove riceveva cure mediche dopo un lungo periodo di malattia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Evaristo Beccalossi: finisce la battaglia di un mito del calcio

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