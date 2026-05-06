Addio Beccalossi i funerali venerdì 8 maggio a Brescia

Venerdì 8 maggio si terranno i funerali di Evaristo Beccalossi a Brescia, a cui parteciperanno familiari, amici e cittadini. La notizia è stata confermata dalla famiglia e sta suscitando cordoglio nella comunità locale. La Figc e il presidente della federazione hanno ricordato il giocatore, definendolo tra i più talentuosi degli anni Settanta e Ottanta. La cerimonia si svolgerà nella città natale del calciatore.

Tra due giorni i familiari, gli amici e tutta Brescia daranno l'ultimo saluto ad Evaristo. A ricordare la memoria del fantasista nerazzurro sono stati la Figc e il presidente Gabriele Gravina: "Uno dei giocatori più talentuosi degli anni '70-'80". Non ha mai esordito con la nazionale maggiore, ma l'azzurro lo ha accompagnato anche dopo il ritiro, occupando il ruolo di capodelegazione della nazionale Under 20, con la quale si è laureato campione d'Europa Un pezzo della storia italiana del nostro calcio ci ha lasciato,Evaristo Beccalossi è una perditanon solo per i tifosi nerazzurri, ma per qualsiasi appassionato del gioco pallone, quello vero, che fa emozionare.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Addio Beccalossi, i funerali venerdì 8 maggio a Brescia Notizie correlate Leggi anche: Evaristo Beccalossi è morto alla Poliambulanza di Brescia: aveva 69 anni Addio a Beccalossi, genio nerazzurro di un "altro" calcioAGI - Addio a Evaristo Beccalossi: il fantasista e bandiera dell'Inter degli anni ’80 è deceduto nella notte a Brescia, nella clinica Poliambulanza... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Addio a Beccalossi, con il suo genio rinacque l'orgoglio nerazzurro; Addio a Beccalossi, venerdì i funerali: le reazioni alla sua morte; Addio a Evaristo Beccalossi, l’ex campione di Brescia e Inter; Beccalossi, addio alla bandiera Inter: da un anno lottava con una grave malattia. Addio a Evaristo Beccalossi, leggenda di Inter e BresciaL’ex centrocampista nerazzurro è morto a Brescia a 69 anni. Da oltre un anno combatteva con una grave malattia. quibrescia.it Addio a Beccalossi, con il suo genio rinacque l'orgoglio nerazzurroDa un anno alle prese con una grave malattia. Avrebbe compiuto 70 anni. La società nerazzurra: 'Sembra impossibile, sempre uno di noi'. Venerdì i funerali a Brescia (ANSA) ... ansa.it Addio a Beccalossi, fantasista incompreso Bandiera... ARTICOLO+FOTO - facebook.com facebook Addio a Evaristo #Beccalossi, leggenda del #calcio e amatissimo dai tifosi interisti x.com