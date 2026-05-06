Evaristo Beccalossi, ex calciatore noto per la sua carriera con la maglia nerazzurra, è deceduto all’età di 69 anni. Ricordato come un fantasista apprezzato dai tifosi per le sue qualità tecniche e la capacità di sorprendere in campo, lascia un ricordo indelebile tra gli appassionati di calcio. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i sostenitori e gli addetti ai lavori del mondo sportivo.

L’ex fantasista nerazzurro, amatissimo dai tifosi per il suo talento e la sua imprevedibilità, si è spento all’età di 69 anni. Numero 10 eclettico, Evaristo Beccalossi vinse uno scudetto e una Coppa Italia con l’Inter, firmando anche una doppietta in un derby. Da oltre un anno le sue condizioni erano gravi, dopo il malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Negli occhi di tutti restano due lampi di luce in mezzo alla pioggia. Un sinistro secco, così bello che persino l’acqua sembrò fermarsi per guardarlo. E poi ancora un gol, nella partita che ogni bambino interista sogna. Evaristo Beccalossi sembrò nascere proprio lì, in quel derby feroce, chiuso sul due.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Addio Becca: Evaristo Beccalossi scomparso a 69 anni simbolo dell’Inter romantica.

Notizie correlate

Addio a Evaristo Beccalossi, l’icona dell’Inter aveva 69 anniÈ morto all’età di 69 anni Evaristo Beccalossi, ex giocatore dell’Inter e del Brescia.

Addio a Evaristo Beccalossi: è morto a 69 anni l'ex attaccante dell'Inter, idolo dei tifosiÈ morto all'età di 69 anni Evaristo Beccalossi, grande attaccante dell'Inter anni 80.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Addio a Evaristo Beccalossi: è morto a 69 anni l'ex fantasista dell'Inter, idolo dei tifosi; Calcio in lutto, è morto Evaristo Beccalossi: addio a una delle leggende dell'Inter; Evaristo Beccalossi è morto a 69 anni: addio al geniale numero 10 dell’Inter scudettata; Sono Evaristo, scusate se insisto: quando si andava a San Siro per vedere lui, più che per tifare Inter.

Calcio in lutto, è morto Evaristo Beccalossi: addio a una delle leggende dell'InterLo storico centrocampista nerazzurro era in condizioni critiche da tempo: avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni ... corrieredellosport.it

Addio a Evaristo Beccalossi: è morto a 69 anni l'ex fantasista dell'Inter, idolo dei tifosiCoi nerazzurri giocò dal '78 all'84 vincendo lo scudetto con Bersellini in panchina. Idolo dei tifosi, divenne celebre anche per la sua ironia e per i due rigori sbagliati in 7' in Coppa Coppe contro ... gazzetta.it

ADDIO BECCA IL MONDO INTER PIANGE LA SCOMPARSA DI EVARISTO BECCALOSSI RIPOSA - facebook.com facebook