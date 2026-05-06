Addio alla gita di quinta con i professori? I ragazzi scelgono Parigi da soli e risparmiano | ecco cosa è accaduto a Bologna

A Bologna, gli studenti di un liceo hanno deciso di organizzare da soli la gita di quinta superiore, scegliendo Parigi come destinazione. La scelta è stata fatta senza il coinvolgimento diretto dei professori, con l’obiettivo di risparmiare sui costi e gestire in autonomia il viaggio. La decisione ha suscitato attenzione tra insegnanti e genitori, che si sono confrontati sulla modalità con cui i ragazzi hanno pianificato l’evento.

In un liceo di Bologna la tradizionale gita di quinta superiore ha preso una piega inaspettata. Come segnala Il Fatto Quotidiano, la classe ha rinunciato al viaggio organizzato dalla scuola – ritenuto troppo ridotto nelle mete e nelle attività – e ha pianificato tutto in proprio. Destinazione: Parigi. Nessun professore al seguito, nessun vincolo di gara d’appalto. Solo un gruppo di maggiorenni che prenota voli low cost, cerca appartamenti condivisi e tappa un itinerario culturale. La proposta ufficiale dell’istituto, costretta a rispettare il limite di spesa di 140mila euro imposto dal ministero dell’Istruzione e del Merito in coordinamento con l’Anac, prevedeva una meta più vicina e un programma ridotto.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Da Parigi a Siviglia: studenti di quinto organizzano le gite da soli. L’idea dei liceali di Bologna per aggirare i tetti di spesa Leggi anche: Addio alla banconota da 500 euro: ecco cosa prepara la Bce Contenuti e approfondimenti Si parla di: Gite in famiglia per trascorrere un bel mercoledì con i bambini a Parigi; Grandi eventi e uscite imperdibili: cosa c'è a Parigi ad aprile!.