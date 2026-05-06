Da quest'anno, gli studenti di quinta superiore di alcune città italiane organizzano autonomamente le proprie gite scolastiche all’estero, scegliendo destinazioni come Parigi, Vienna o Madrid. Questa iniziativa nasce dall’idea di studenti bolognesi, che hanno deciso di pianificare le escursioni senza l’intermediazione dei professori, cercando di ridurre i costi complessivi. La scelta di viaggiare senza accompagnatori è stata comunicata tramite gruppi online dedicati alla scuola.

Addio alla gita di quinta superiore con i professori. Gli studenti vanno a Parigi, Vienna o a Madrid da soli, risparmiando anche qualche soldo. Nell’epoca dei tetti di spesa stringenti imposti dal ministero dell’Istruzione e del Merito in coordinamento con l’Anac (l’Autorità nazionale anticorruzione), i ragazzi si auto-organizzano. È accaduto al liceo “Sabin” di Bologna dove la quinta P ha deciso di archiviare la proposta della scuola che per rimanere nel limite imposto (140mila euro) aveva proposto agli allievi un viaggio più vicino. La questione è stata affrontata in consiglio di istituto, nei consigli di classe e con la dirigente scolastica che ha spiegato agli studenti i vincoli cui è sottoposto l’istituto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Da Parigi a Siviglia: studenti di quinto organizzano le gite da soli. L’idea dei liceali di Bologna per aggirare i tetti di spesa

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